ضبط (3) متهمين بحوزتهم طائرتان مُسيّرتان انتحاريتان تتبعان لمليشيا الدعم السريع المتمردة

الخرطوم – السوداني

تمكّن فريقٌ ميدانيٌّ مشتركٌ من شُعبة العمليات الفيدرالية شرق النيل التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة التكامل، من ضبط (3) متهمين بحوزتهم طائرتين مُسيرتين انتحاريتين تتبعان لمليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، إن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة وردت إلى الفريق الميداني تفيد بتواجد المتهم الرئيسي (ع. ص. ا) بمدينة البشير مربع (1) شرق النيل وبحوزته الطائرتان المُسيّرتان. وبعد التأكد من صحة المعلومات، تحرك فريق ميداني بقيادة رئيس شُعبة العمليات الفيدرالية مدعوماً بقوة من قسم شرطة التكامل إلى منطقة قاعدة حطاب، حيث تم ضبط المتهم الأول والمضبوطات.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية وتأكيد أن الطائرتين المُسيرتين من النوع الانتحاري وتتبعان للمليشيا المتمردة، انتقل الفريق إلى مقر سكن المتهم بمدينة أم درمان بالقرب من حدائق شهيرة، وأسفر التفتيش عن ضبط متهمَين آخرين على صلة مباشرة بالواقعة.

وأضاف المكتب الصحفي أنه تم فتح بلاغ بالرقم (751) تحت المادة (118) من قانون الإجراءات الجنائية بقسم شرطة التكامل، وتسجيل المضبوطات تحت رقم العرض (426)، ورقم القبض للمتهم الرئيسي (2138). وقد عُدِّل البلاغ لاحقاً ليشمل المادتين (50 و51) من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بالإرهاب والانضمام إلى تنظيمات إرهابية.

وتواصل الأجهزة المختصة، تحرياتها لاستكمال ملف القضية تمهيداً لتقديم المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة.