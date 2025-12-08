الاتحاد الأوروبي: مجزرة كالوقي جريمة حرب واضحة

متابعات ـ السوداني

دان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة كالوقي في جنوب كردفان، والذي نفذته ميليشيا الدعم السريع، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا، معظمهم من الأطفال.

وقالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حاجة لحبيب، إن ما جرى في كالوقي يمثل جريمة حرب واضحة، مؤكدة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر محظور تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضافت لحبيب أن العنف المفرط ضد السكان يتطلب مساءلة عاجلة، داعية أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها القانونية وحماية المدنيين.

وأعلنت ولاية جنوب كردفان، في بداية الهجوم، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 114 قتيلاً و71 جريحاً، في قصف استهدف روضة أطفال ومستشفى ريفياً.

وأمس، قالت وزارة الخارجية السودانية إن مليشيا الدعم السريع ارتكبت مذبحة مكتملة الأركان في كالوقي، باستهدافها المباشر لروضة الأطفال بصواريخ أُطلقت من طائرة مسيرة، ثم أعادت قصف الموقع أثناء محاولة الأهالي إنقاذ المصابين، قبل أن تلاحق المصابين والمسعفين داخل المستشفى.