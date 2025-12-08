بنين: الرئيس تالون يعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري في كوتونو ويتعهد بمحاسبة المتورطين

كوتونو (بنين) – السوداني

أعلن رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، مساء الأحد، أن القوات المسلحة البنينية تمكنت من إحباط محاولة انقلابية قادتها مجموعة من الضباط والعسكريين، مؤكداً أن الوضع عاد إلى طبيعته تماماً في العاصمة الاقتصادية كوتونو.

وقال الرئيس تالون في خطاب وجهه إلى الأمة بثه التلفزيون الرسمي: “لقد تمكنت قواتنا المسلحة البواسل، من صد هذه المحاولة اليائسة لزعزعة استقرار البلاد، وسيتم محاسبة كل من تورط فيها أمام القضاء بكل حزم وشفافية”.

وكانت أحياء عدة في كوتونو قد شهدت منذ ساعات الصباح الأولى دوي إطلاق نار كثيف وتحركات عسكرية غير معتادة. وبعد الظهر، ظهر عسكريون يرتدون الزي الرسمي على شاشة التلفزيون الحكومي معلنين “إزاحة الرئيس باتريس تالون من السلطة وتعليق الدستور وإغلاق الحدود”.

مصادر أمنية رفيعة المستوى أكدت أن سلاح الجو النيجيري نفّذ طلعات جوية فوق كوتونو لدعم القوات الموالية للرئيس تالون، وأن الدعم الفرنسي كان “مباشراً وسريعاً” من خلال توفير معلومات استخباراتية فورية وتنسيق لوجستي من قاعدة القوات الفرنسية في المنطقة.

وحتى ساعة متأخرة من الليل، أفادت مصادر محلية باعتقال عدد من الضباط المتورطين، فيما لا يزال البحث جارياً عن آخرين. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من نيجيريا أو فرنسا يؤكد أو ينفي طبيعة الدعم المقدم.

يُذكر أن بنين لم تشهد محاولة انقلاب ناجحة منذ أكثر من نصف قرن في عام 1972. لكنها تعيش منذ سنوات توترات سياسية متصاعدة بين السلطة والمعارضة.