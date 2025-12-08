الرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر بالقاهرة ويؤكد: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

القاهرة – السوداني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، في لقاء ثنائي جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الليبية وخصوصيتها، مجدداً دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وفي الشأن السوداني، تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة في السودان تحفظ استقراره وسيادته ووحدة أراضيه وتمنع تفككه أو تقسيمه. وشدد الجانبان على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي، وأن أي تهديد للسودان يُعد تهديداً مباشراً لأمن البلدين واستقرارهما.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن اللقاء شهد توافقاً كاملاً على مواصلة التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة وبنغازي في كافة الملفات الأمنية والسياسية.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي الفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام والفريق أول خالد خليفة حفتر رئيس أركان القوات المسلحة العربية الليبية.