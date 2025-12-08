البنك الدولي: 45% من الدخل القومي الإجمالي في السودان دَينٌ خارجي

متابعات ـ السوداني

قال البنك الدولي، إنّ إجمالي الدَّين الخارجي للسودان بلغ “22” مليار دولار أي 45% من الدخل القومي الإجمالي.

ولفت البنك في تقرير له عن ديون السودان للعام 2025، الى انخفاض دَين السودان من 22.93 مليار دولار في 2019 إلى 22.02 مليار في 2024، يظهر التقرير توقف خدمة الدَّين ما يعكس توقف السودان عن السداد، وتوضح قاعدة بيانات البنك أن السودان لم يحصل على التزامات دَين جديدة بين 2020 و2024.

ووصلت مطلع الشهر الجاري، أول بعثة رسمية رفيعة المستوى من البنك الدولي للسودان بعد تعليق البنك نشاطه بسبب انقلاب اكتوبر العام 2021م، حيث أعلنت رئيس البعثة المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا السيدة مريم سالم، استئناف مشروعاته الممولة في السودان بمحفظة تمويل قدرها 700 مليون دولار تنفذ على ثلاث سنوات.

وفي العام 2021 نجح السودان للاستفادة من اتفاقية إعفاء الدول الفقيرة من الديون، حيث حصل على اعفاء الديون الخارجية بنحو 23.5 مليار دولار، عبر اتفاقية إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتي يشرف عليها كل من البنك والصندوق الدوليين.