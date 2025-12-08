مفضل من الخرطوم يحذر من استمرار المتعاونين والخلايا النائمة

متابعات ـ السوداني

حذر المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد مفضل من استمرار نشاط التمرد عبر المتعاونين مع المليشيات والخلايا النائمة، وشدد في للقاء له اليوم مع طاقم حكومة الخرطوم على أهمية رتق النسيج الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية، وذلك من خلال المناشط المشتركة مع أهل الفن والثقافة بما يخدم القضايا الوطنية، مؤكداً استعداد جهاز المخابرات ليكون شريكاً فاعلاً في هذا المجال.

وزار مفضل اليوم الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، حيث كان في استقباله والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وذلك بحضور نائب المدير العام للجهاز الفريق أمن محمد عباس اللبيب، ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء العبيد، ورئيس الدائرة المتخصصة اللواء محمد الطيب أمبيقا، ومدير الوحدة الأمنية بأمانة الحكومة العقيد صلاح الدين محمد سعيد.

وأشار مدير المخابرات، أن هدف زيارته الوقوف على الترتيبات الجارية لتهيئة بيئة عمل جهاز المخابرات وتطوير قدراته.

وأوضح أنه لمس تحسناً مستمراً في العاصمة، حيث بدأت العديد من المناطق تنعم بالخدمات، داعياً إلى مزيد من الاهتمام بقضايا البيئة واستكمال بقية الخدمات.

من جانبه، أحاط والي الخرطوم، مفضل بالخطط التأمينية التي اتبعتها الولاية أثناء تحرير المناطق المختلفة، مشيراً إلى تكليف لجنة من أمن الولاية لإعداد خطة متكاملة لتأمين العاصمة، ستُعلن نتائجها خلال الأيام المقبلة.

كما أشار الوالي إلى قرار رئيس مجلس السيادة رقم (153) الذي منح سنداً كبيراً للولاية في قضايا إخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية، وإزالة السكن العشوائي، وترحيل الأجانب.

ونوه إلى الخرطوم أن أزمة الكهرباء لا تزال قائمة، حيث تحتاج الولاية إلى أكثر من 13 ألف محول لتغطية القطاع السكني.