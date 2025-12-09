أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تجند عسكريين كولومبيين للقتال في صفوف الدعم السريع

واشنطن – السوداني

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات مالية على شبكة تجنيد عسكريين كولومبيين للقتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع في السودان، بسبب دورها في تأجيج الصراع الذي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة أفراد وأربع كيانات ضمن هذه الشبكة التي تستغل خبرات عناصر عسكرية كولومبية سابقة، وتدرب مقاتلين بينهم أطفال، للقتال مع القوات شبه العسكرية السودانية.

وأكد جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن قوات الدعم السريع تتبع سياسات وحشية تستهدف المدنيين بمن فيهم الرضع والأطفال، وأنها تُعمّق النزاع وترسخ بيئة ملائمة لنمو الجماعات الإرهابية.

شهد السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 عمليات قتل واعتداءات جنسية منهجية استهدفت المدنيين، لا سيما في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها ميليشيا الدعم السريع بدعم مقاتلين كولومبيين في 26 أكتوبر 2025، بعد حصار دام 18 شهراً، تلاها ارتكاب مجازر واسعة ضد المدنيين.

وقالت واشنطن ان من أبرز المتهمين في شبكة التجنيد، ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، ضابط كولومبي–إيطالي متقاعد يقيم في الإمارات، والذي يُتهم بدور محوري في تجنيد العسكريين الكولومبيين وتسهيل دعمهم اللوجستي، بالتعاون مع شركته “الوكالة الدولية للخدمات” في بوغوتا.

وأكدت واشنطن التزامها بدعم السلام والاستقرار في السودان، داعية إلى هدنة إنسانية دائمة وعملية انتقالية بقيادة مدنية، كما تحث جميع الأطراف الخارجية على وقف الدعم العسكري والمالي للنزاع.

جاء الكشف عن هذه الشبكة في إطار تحقيق مشترك شارك فيه مكتب OFAC، وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ومركز الاستهداف الوطني.