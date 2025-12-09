وفد من منظمة الصحة العالمية يقف على نظام توزيع الإمداد الدوائي

الخرطوم: السوداني

زار وفد من منظمة الصحة العالمية الصندوق القومي للإمدادات الطبية اليوم للوقوف على نظام الامدادات الطبية فيما يتعلق بالامداد الدوائي بالتركيز على نظام التوزيع بسلسلة الأمداد الدوائي وكيفية توصيل الدواء وذلك في إطار دعم إعادة الإعمار ودعم سلسلة الإمداد الطبي بعد الحرب بدعم مقدم من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عبر منظمتي الصحة العالمية اليونيسف.

وتلقى الوفد شرحاً من مدير المكتب التنفيذي د. شيخ الدين عبد الباقي ومدير الادارة العامة للتوزيع د. إنعام دبلوك ورئيس قسم الاستلام بإدارة تخطيط المخزون د. ابوذر عوض الكريم عن كيفية الإجراءات الخاصة بالتوزيع عبر النظام بدءا من استلام الاصناف ودخول العهدة والتوزيع لفروع الصندوق بالولايات وصولا إلى المرافق الصحية، مع توضيح المعوقات والتحديات التي تصاحب التوزيع.

وزار الوفد مخزن الأدوية برئاسة الصندوق واطلع على طرق العمل والاداء وتوزيع وتوصيل الادوية إلى الغرف المحورية التي انشأها الصندوق في كل من النيل الابيض ونهر النيل والخرطوم ومنها الى جميع الولايات حتى المرافق الصحية.