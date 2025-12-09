مناوي يدين جرائم نزع الأعضاء ونقل الدم من مدنيي الفاشر على يد ميليشيا الدعم السريع

الخرطوم – السوداني

أدا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بأشد العبارات ما وصفه بجرائم بشعة، ارتكبتها ميليشا الدعم السريع بحق مدنيين تم احتجازهم في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال مناوي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم: “علمنا لاحقاً أن الذين تم احتجازهم في الفاشر من النساء والرجال وبعض الأسر بأكملها، قد تم استئصال أعضائهم وتصريف دمائهم قسراً لإنقاذ جرحى جنود الدعم السريع. وأضاف أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية.

وأكد الحاكم في تصريحات صحفية أن السلطات الإقليمية تلقت شهادات موثقة من ناجين ومصادر طبية داخل الفاشر تفيد بوقوع عمليات نزع أعضاء ونقل دم قسري من المحتجزين المدنيين لصالح مصابي ميليشيا الدعم السريع، في ظل الحصار المفروض على المدينة منذ أشهر.

وطالب مناوي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي سيُفضي إلى مزيد من الانتهاكات.