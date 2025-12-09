رئيس الوزراء يلتقي بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمدير التنفيذي لليونيسف

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس اليوم، بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف السيدة كاثرين راسل.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع بالبلاد في ظل الانتهاكات والفظائع الممنهجة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع بحق المواطنين الأبرياء خاصة النساء والأطفال.

وتناول اللقاء الأنشطة والبرامج التي تقوم بها هذه المنظمات في مجالات العون الإنساني والصحة والتعليم، ومساعدة النازحين واللاجئين جراء الحرب، وسُبُل مضاعفة جهود هذه المنظمات في هذا الصدد.