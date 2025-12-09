مدير المخابرات العامة يزور “أبوعركي البخيت وعبد القادر سالم وآمال عباس وفائزة عمسيب” ويحيّي صمودهم خلال الحرب

الخرطوم – السوداني

في لفتة رسمية تحمل دلالات وطنية عميقة، قام الفريق أول ركن أحمد إبراهيم مفضل، مدير عام جهاز المخابرات العامة، بجولة تفقدية شملت أربعة من أبرز رموز الفنون والإعلام والدراما في السودان، وذلك ضمن برنامج الجهاز المستمر لمتابعة أحوال الشخصيات الوطنية البارزة والاطمئنان على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وشملت الزيارة كلاً من “الموسيقار الكبير أبوعركي البخيت، الفنان الدكتور عبد القادر سالم، الإعلامية والكاتبة الصحفية القديرة آمال عباس، الممثلة المخضرمة فائزة عمسيب”.

وخلال اللقاءات التي جرت في منازل الشخصيات بمناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان، أشاد الفريق أول مفضل بصمود هؤلاء الرموز وثباتهم في ديارهم طوال أشهر الحرب الضروس التي شهدتها البلاد، مؤكداً أن بقاءهم بين أهلهم وفي أحيائهم رغم شدة المعارك يمثل نموذجاً ناصعاً للانتماء الوطني.

وقال مدير المخابرات العامة إن الفنون والإعلام يشكلان سلاحاً ناعماً في توحيد الصف الوطني وترسيخ قيم السلام والتعايش، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تقديراً لدورهم الريادي في تعزيز الروح المعنوية للمجتمع خلال الأزمة.

من جانبهم، عبّر الفنانون والإعلاميون المكرَّمون وأسرهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين استمرار التزامهم بنشر رسالة الفن الهادف والكلمة الصادقة، والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى استعادة الأمن والاستقرار الكامل في ربوع السودان.

ورافق الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل خلال الجولة كل من مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم وعدد من القيادات العليا بالجهاز على مستوى المركز والولاية.

يُذكر أن الشخصيات الأربعة ظلت طوال فترة النزاع ترفض مغادرة منازلها في أم درمان والخرطوم، الأمر الذي اعتبره كثيرون لوحة وطنية خالدة تعكس عمق الارتباط بالأرض والناس.