الخارجية الأمريكية: الدعم السريع سيطرت على الفاشر بدعم من مقاتلين كولومبيين

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قوات الدعم السريع سيطرت على الفاشر بدعم من مرتزقة كولومبيين.

وأوضحت أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة اليوم تستهدف أفراداً وكيانات دعمت الدعم السريع.

وأكدت الخارجية أن واشنطن تستخدم نفوذها لوقف الفظائع المُروِّعة بالسودان، وستعمل ⁧مع دول المنطقة على إنهاء الفظائع بالسودان.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت النساء والفتيات عمداً، ومارست حتى الاغتصاب، وهاجمت المدنيين وقتلت الرجال وحتى الرُّضّع.

وأكدت أن عقوبات وزارة الخزانة اليوم تعطل مصدراً مهماً للإسناد الخارجي لقوات الدعم السريع، وستضعف قدرتها على استخدام مقاتلين كولومبيين.