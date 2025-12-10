شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص بسجون نيالا بينهم 73 كادراً طبياً من المدنيين والنظاميين

الخرطوم: السوداني

كشف تقرير أعدته فرق شبكة أطباء السودان وفقاً لمعلومات من داخل مدينة نيالا عن الأوضاع داخل سجني “دقريس” و”كوبر” وهما من أكبر مواقع الاحتجاز القسري بولاية جنوب دارفور وعدد من أماكن الاحتجاز الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع بولايات دارفور.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات اعتقال واسعة طالت أفراداً من القوات النظامية ومهنيين مدنيين ونشطاء سياسيين، حيث تتم عمليات الاحتجاز في بيئة تفتقر إلى الشروط الإنسانية والقانونية، وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية، ويوجد 19 ألفاً من المحتجزين في سجني دقريس وكوبر، وعدد من معتقلات الدعم السريع بدارفور، منهم 4270 من الأسرى الذين يتبعون للشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، إضافة إلى 3795 من القوات المسلحة و5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش دون إحصاءات دقيقة. كما تم توثيق 5434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية والسياسيين والإعلاميين، جرى اعتقال معظمهم من الخرطوم ودارفور من بينهم 73 كادراً طبياً.

وأكدت الشبكة أن تدهور البيئة الصحية داخل السجون، جراء انتشار عدد من الأمراض المعدية نتيجة الازدحام وسوء النظافة وغياب العزل الطبي حيث بدأ وباء الكوليرا في حصد أرواح المحتجزين نتيجة لغياب الرعاية الطبية، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي جميعها سبب أساسي في تزايد الوفيات، حيث يتم تسجيل أكثر من أربع وفيات أسبوعياً بسبب الإهمال الصحي، مع غياب الكوادر المؤهلة وعدم توفر الإسعافات أو إمكانية نقل الحالات الحرجة للمستشفيات.

وطالبت شبكة أطباء السودان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على قيادات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ونشر قوائم المحتجزين وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، وإطلاق سراح من لم تُوجّـه إليهم تهمة، كما نطالب بوقف الاعتقالات التعسفية للمدنيين وتحسين البيئة الصحية للسجون.

ودعت الشبكة، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية المحتجزين وضمان سلامتهم وفقاً للمعايير الإنسانية والقانونية.