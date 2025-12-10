وزير العدل السوداني: اليوم العالمي لحقوق الإنسان تذكيرٌ مؤلم بالعدوان على بلادنا

الخرطوم: السوداني

قال وزير العدل عبد الله درف، الأربعاء، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل “تذكيراً مؤلماً” بالعدوان الذي تتعرض له بلاده من قبل قوات “الدعم السريع”، وما خلفتها من “انتهاكات جسيمة ومروعة” بحق المدنيين العزل.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر إنّ الاحتفال بهذه المناسبة “تذكير مؤلم بالعدوان الذي تتعرض له بلادنا بدعم إقليمي، والذي أسفر عن كل تلك الانتهاكات الجسيمة والمروعة في حق المواطنين العزل التي شهد عليها كل العالم”. وأوضح أن الشعب السوداني “تعرض لأبشع أنواع الانتهاكات وأشكال العدوان الخارجي باستخدام مليشيا الدعم السريع”.

وتابع: “ارتكبت مليشيا الدعم السريع وما زالت ترتكب منذ 15 أبريل 2023 جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب السوداني، وارتكبت كل تلك الجرائم بشكل ممنهج واتّسمت بالهمجية والوحشية المطلقة”. وأكد أن “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستهداف النساء والأطفال والشيوخ والنازحين بأفظع الصور ليست مجرد خروقات، بل هي جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بدم بارد وافتخار مشهود، وشهادة عيان على سقوط أخلاقي لا يمكن السكوت عنه أو نسيانه”.

وأشار درف إلى أنّ وزارة العدل والمؤسسات العدلية “تعمل اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى كدرع قانوني واق وضمانة أخلاقية حامية للوطن، من خلال الدفاع عن مبادئ الحق بالعدل والقانون”. وأكد أنهم يعملون على “رصد وتوثيق كل تلك الانتهاكات الشنيعة والجرائم المروعة التي تعرض لها شعبنا، وعرضها في المحافل الداخلية والإقليمية والدولية، ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي، وملاحقة الدول الداعمة أمام أجهزة العدالة الدولية”.