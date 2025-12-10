الخارجيّة تجري تنقُّلات واسعة في البعثات الدبلوماسية وتُسمي سفراء جدّدا في باريس وبكين وأنقرة

كتبت – سوسن محجوب

علمت (السوداني) من مصادر موثوقة بوزارة الخارجية أنّ الوزارة أجرت حركة تنقُّلات مهمة شملت عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية في محطات استراتيجية.

ووفقاً للقرارات الجديدة، عُيُّن السفير عمر عيسى آدم سفيراً للسودان لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين، وهي المحطة نفسها التي قضى فيها 13 عاماً سابقاً في مناصب دبلوماسية مختلفة، قبل أن يعود إليها الآن.

كما شملت الحركة تعيين السفير معاوية عثمان خالد سفيراً لدى جمهورية تركيا في أنقرة، خلفاً للسفير نادر يوسف التوم الذي انتهت فترة عمله، علماً بأنّ مصادر (السوداني) تؤكد أن السفير نادر يوسف مرشحٌ بقوة لتولي منصب وكيل وزارة الخارجية خلال الفترة المُقبلة.

وفي باريس، تقرّر نقل السفير الزين إبراهيم حسين من أديس أبابا إلى العاصمة الفرنسية باريس سفيراً جديداً للسودان لدى الجمهورية الفرنسية، فيما عُيِّن السفير عبد الغني النعيم أحمد سفيراً لدى إثيوبيا في أديس أبابا خلفاً له.

وفي الجزائر، صدر قرارٌ بتسمية السفير عبد الحفيظ العوض محمد سفيراً للسودان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد سحب السفيرة نادية محمد خير من المنصب في وقتٍ سابقٍ.

وتُعد هذه التنقلات جزءاً من الحركة الدورية التي تجريها وزارة الخارجية لتجديد الدماء في البعثات الدبلوماسية، ووضع الكفاءات في المواقع التي تتناسب مع خبراتها، خاصةً في العواصم ذات الثقل السياسي والاقتصادي الكبير.