جيش دولة جنوب السودان يتسلم رسمياً مهمة حماية حقل هجليج النفطي بموجب اتفاق ثلاثي بين (البرهان وسلفاكير وحميدتي)

الخرطوم – السوداني

أعلن رئيس هيئة أركان جيش دفاع شعب جنوب السودان، الفريق أول ركن بول نانق ماجوك، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده بدأت فعلياً انتشارها داخل حقل هجليج النفطي لدولة السودان ومحيطه، وذلك تنفيذاً لاتفاق ثلاثي بين رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأكد الفريق نانق، في تصريحات مصورة أدلى بها من داخل الحقل وبثّها تلفزيون جنوب السودان الرسمي (SSBC)، أن الاتفاق ينص صراحة على انسحاب تام للقوات المسلحة السودانية من منطقة هجليج، وخروج ميليشيا الدعم السريع إلى خارج المحيط المباشر للحقل والمنشآت النفطية، على أن تتولى قوات جيش دفاع شعب جنوب السودان مسؤولية الحماية الكاملة للحقل وخطوط الأنابيب والمرافق الحيوية المرتبطة به.

وقال نانق حرفياً: “الهدف الأساسي هو تحييد حقل هجليج تماماً عن أي عمليات قتالية، وحماية البنية التحتية النفطية من التخريب أو التدمير، لأن هذا الحقل يمثل شريان حياة اقتصادي ليس لجنوب السودان فحسب، بل للسودان أيضاً”.

وأوضح رئيس الأركان أن الاتفاق الثلاثي يلزم كل الأطراف بضمان استمرار تدفق النفط دون انقطاع، مشدداً على أن قوات جنوب السودان لن تشارك بأي شكل في النزاع الدائر داخل الأراضي السودانية، وأن مهمتها “محدودة وواضحة ومحايدة، وهي حماية المنشآت النفطية فقط”.

وأشار إلى أن ميليشيا الدعم السريع بدأت فعلياً في الانسحاب من المنطقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مؤكداً أن دورهم حماية الحقل من الخطر والتخريب.