الفنان الشهير محمد النصري يلتحق بالقوات المسلحة السودانية

مروي – السوداني

في خطوة تعكس التفاف الفنانين والمبدعين حول القوات المسلحة في حرب العدوان على السودان، التحق الفنان الجماهيري الشهير محمد النصري رسمياً بالقوات المسلحة السودانية – شعبة التوجيه المعنوي بالفرقة التاسعة عشرة مشاة مروي.

ورحب قائد الفرقة 19 مشاة مروي اللواء الركن طارق سعود، بالتحاق الفنان محمد النصري، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدد من الإعلاميين والفنانين والمبدعين إلى جهود التوجيه المعنوي لرفع معنويات القوات المرابطة في مختلف الجبهات.

وجاء الإعلان الرسمي عن التحاق النصري خلال برنامج ترفيهي نظمته شعبة التوجيه المعنوي بالفرقة أمس الأربعاء، لجنود الفرقة السادسة مشاة الفاشر المستضافين حالياً بمروي، حيث أشعل الفنان محمد النصري الحماس بأداء مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية والحماسية التي تمجد الوطن ووحدته وبسالة القوات المسلحة، وسط تفاعل كبير من الضباط والجنود.

وأكد اللواء الركن طارق سعود في كلمته أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة وعزيمة لتحرير كل شبر من أرض السودان الطاهرة، مشدداً على أن النصر حليف الشعب والجيش.

من جانبه، أوضح رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالفرقة الرائد الأمين محمد أحمد أن البرامج المعنوية والترفيهية ستتواصل بوتيرة متصاعدة لدعم وتعزيز صمود الجنود المرابطين في مختلف المواقع ضمن حدود مسؤولية الفرقة.

وقال الفنان محمد النصري موجهاً كلامه لجنود الفرقة السادسة: “كل أجزائه لنا وطن.. تمنينا أن نلتقيكم في أوقات أفضل، لكن قريباً إن شاء الله يتعافى الوطن ونعود معكم إلى زالنجي والفاشر والضعين”. وختم كلامه بالقول: “قريباً جداً سنحتفل بالنصر في ربوع دارفور كلها”.

يُذكر أن الفنان محمد النصري من أبرز الفنانين السودانيين الذين التزموا بدعم القوات المسلحة منذ اندلاع حرب العدوان على السودان.