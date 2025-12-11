أستراليا تطبق أول حظر عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.. وغرامات تصل إلى 33 مليون دولار أمريكي

سيدني: وكالات – السوداني

بدأت أستراليا أمس تطبيق قانون يُعتبر الأول من نوعه عالمياً، يحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة النفسية للشباب من مخاطر الإدمان والتنمر الإلكتروني والمحتوى الضار.

القانون، الذي يُعرف رسمياً بتعديل قانون السلامة عبر الإنترنت (Online Safety Amendment – Social Media Minimum Age)، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، ويفرض على المنصات الكبرى مثل “فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، سناب شات، إكس -تويتر سابقاً، ريديت، ثريدز، تويتش، وكيك” اتخاذ خطوات معقولة لمنع إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها للمستخدمين دون 16 عاماً في أستراليا.

وفقاً لمفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي (eSafety Commissioner)، قد تواجه المنصات المخالفة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة. ولا يترتب على الأطفال أو أولياء أمورهم أي عقوبات، حيث يقع العبء كاملاً على الشركات التقنية.

رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالتطبيق، واصفاً إياه بيوم فخر للبلاد، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تأخير تعرض الأطفال للمخاطر الرقمية حتى يصبحوا أكثر نضجاً. وأظهرت استطلاعات رأي سابقة دعماً شعبياً واسعاً يصل إلى 70-77% للإجراء.

قدرت الحكومة أن نحو مليون طفل أسترالي تأثروا بالحظر، مع نشر العديد من المراهقين رسائل وداع على المنصات قبل إغلاق حساباتهم. ويُسمح للأطفال دون 16 عاماً بمشاهدة المحتوى العام دون تسجيل دخول، كما استُثنيت خدمات مثل “واتساب، يوتيوب كيدز، وتطبيقات التعليم”.

يُنظر إلى التجربة الأسترالية كاختبار عالمي، حيث تدرس دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إجراءات مشابهة، وسط نقاش متزايد حول تأثير وسائل التواصل على جيل الشباب.