الخارجية المصرية توضح ما قصده وزيرها بشأن مناطق ملاذات آمنة تخضع لجهة محايدة في دارفور

القاهرة – سوسن محجوب

أوضح مساعد وزير الخارجية المصري، ومسؤول ملف السودان، السفير ياسر سرور، أنّ ما قصده وزير الخارجية المصري بوجود “مناطق ملاذات آمنة تُخضع لجهة محايدة في دارفور”، هو “مناطق آمنة يذهب إليها النازحون لحمايتهم من أي اعتداء”، مشيراً إلى أنّ إدارة هذه المناطق يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة السودانية.

وفي ردّه على موقف مصر من التحرك السعودي – الأمريكي وتولي ترمب ملف السودان، قال إن بلاده تدعم أي تحرك أو مبادرة تهدفان إلى إنهاء الحرب وعودة الاستقرار في السودان، شريطة ألّا تؤثر على وحدة الأراضي وسيادة السودان، وألّا تُفرض عليه شيء، ونوّه إلى أن الموقف المصري ثابتٌ بشأن وحدة السودان، وأن هذا الموضوع غير قابل للنقاش إطلاقاً.

وأشار سرور إلى أن الاتصالات بشأن السودان بين الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية لم تتوقف، مضيفاً أنّ موقف القاهرة يتطوّر وفقاً للمستجدات مع التأكيد على ثوابته حول وحدة وسيادة السودان.

ونبه سرور إلى وجود قرارات إيجابية لرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.