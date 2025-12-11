السلطات المصرية: منحنا 1800 تأشيرة للطلاب السودانيين بالجامعات المصرية.. وندعو لإيجاد معالجات تتّسم بالحكمة بشأن المدارس السودانية في مصر

القاهرة – سوسن محجوب

أعلن مساعد وزير الخارجية المصري، ومسؤول ملف السودان، السفير ياسر سرور، منح 1800 تأشيرة للطلاب السودانيين المقبولين في الجامعات المصرية، وأضاف أن المعالجات لا تزال جارية للآخرين.

ودعا إلى ضرورة إيجاد معالجات تتّسم بالحكمة بشأن المدارس السودانية في المحافظات المصرية. ولفت سرور إلى ترتيبات لافتتاح فرع جديد لمدرسة الصداقة السودانية، مشيراً إلى أنّ ملف المدارس السودانية يحتاج إلى تفهم كامل يراعي الالتزام بالقانون واللوائح المصرية.

واعتبر سرور ما يتردّد بأن السلطات المصرية تقف ضد مستقبل الطلاب السودانيين في مصر بأنه “كلامٌ مغرضٌ”.