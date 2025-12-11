وزير الخارجية الروسي يقدم النصح للحكومة السودانية بشأن قتال المرتزقة الاوكرانيين مع الدعم السريع

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس السيادة السوداني لمطالبة السلطات الأوكرانية بالتحقق من مشاركة المرتزقة الأوكرانيين ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع في الحرب بالسودان.

وفي 11 ديسمبر الحالي عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو مائدة مستديرة للسفراء المعتمدين حول الأزمة الأوكرانية.

حيث شارك في اللقاء 96 سفيراً من سفراء دول العالم بموسكو وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية.

وبعد كلمة لافروف، وجه السفير السوداني لدى روسيا، محمد السراج، السؤال للوزير لافروف قائلا: “إن ميليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم وحشية تفوق الوصف في دارفور بدعم من قوى خارجية، والجميع يعلم جيداً. الأوكرانيون يقاتلون في السودان كمرتزقة، وهم متورطون في الحرب، ويقومون بانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، ويقومون بإبادة جماعية ضد الشعب السوداني. أود أن أسألك عن رأيك، ما رأيك في هذا الأمر؟”.

وكان رد لافروف: ”لدى حكومتكم الإمكانية من خلال ممثلها في كييف أن ترسل طلباً مباشراً إلى الحكومة الأوكرانية لوقف إرسال المرتزقة، أو إذا قالوا إنهم ليسوا على علم بهذا الوضع، اذا لينظروا في الأمر ويتخذوا الإجراءات اللازمة“.

وكانت القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة قد اعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر أنها قتلت عدداً كبيراً من المرتزقة الأجانب، معظمهم من كولومبيا وأوكرانيا، بالقرب من الفاشر.

وقد أعادت ميليشيا الدعم السريع المتمردة نشر المرتزقة الأوكرانيين والكولومبيين في وقت لاحق بالقرب من بابنوسة بغرب كردفان.

وفي نوفمبر المنصرم أكد الفريق أول ياسر العطا، عضو مجلس السيادة، في حديثه أمام حشد بمدينة الأبيض، شمال كردفان مشاركة مرتزقة أوكرانيين في الحرب السودانية.

وكان تصريح وزير الخارجية الروسي هو الاتهام الأبرز لأوكرانيا بتزويد ميليشيا الدعم السريع بالمقاتلين. تجدر الإشارة إلى أن الخرطوم لم تعلق بعد على الامر رسميا.