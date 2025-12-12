مناوي: نهب عناصر المليشيا لسوق نيالا مخطط لإفقار التجار

الخرطوم ـ السوداني

اعتبر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن ما حدث في مدينة نيالا بجنوب دارفور، من نهب واسع للأسواق على يد جنود وجرحى مليشيا الدعم السريع الإرهابية، ليس حادثاً عشوائياً، بل يأتي في إطار مخطط منظّم وضعته استخبارات المليشيا لاستهداف التجار بصورة مباشرة.

وأوضح مناوي في منشور له على منصة “فيسبوك”، أنّ المعروف لدى الجميع أن غالبية التجار في أسواق دارفور ينتمون إلى مجتمعات إثنية محددة، وهذا ما يجعل من الواضح أن ما يجري هو محاولة متعمدة لإفقار هذه المجتمعات ودفعها للنزوح، ضمن خطة طويلة الأمد لـ”التغيير الديموغرافي” في الإقليم.

وأضاف: “الآن ربما يدرك العالم لماذا يهرب السكان فور دخول هذه المليشيا أي منطقة، فالأمر ليس خوفاً فقط، بل معرفة مسبقة بأن النهب والترويع والتجريف الاقتصادي هو جزءٌ من منهجهم أينما حلوا”.