مختبر أمريكي: 140 موقعًا يُشتبه بأنها مقابر جماعية بالفاشر.. والمليشيا تنفذ عمليات منظمة لإزالة الأدلة

متابعات ـ السوداني

قال مختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة بجامعة ييل الأمريكية، إنه سيصدر الأسبوع المقبل تقريراً يوثق ما لا يقل عن 140 موقعًا يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو تجمعات جثث في مدينة الفاشر.

ونوه المختبر إلى أن التقديرات تشير إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، موضحاً أن مليشيا الدعم السريع تنفذ عمليات منظمة لإزالة الأدلة.

وأعلن مدير مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل، أن فريقه رصد قوة بحجم لواء تعمل على تنظيف البقايا البشرية، في ظل اختفاء كامل للحياة المدنية: “لا أسواق، لا نقاط مياه، لا حركة نقل. الهدف الواضح هو التخلص السريع من أكبر قدر ممكن من الأدلة قبل دخول أية جهة مستقلة إلى المدينة”.

وتُقدِّر منظمات دولية وأممية مقتل المئات على يد المليشيا منذ سيطرتها على مدينة الفاشر نهاية أكتوبر المنصرم، بعد حصارها لأكثر من عام.