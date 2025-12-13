مدير جهاز المخابرات يتفقد الأوضاع الأمنية بالنيل الأزرق

الدمازين – السوداني

تفقّد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، الأوضاع الأمنية بإقليم النيل الأزرق، واطمأن على مجمل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وسير الحياة العامة بالإقليم.

وعَقَدَ مفضل، فور وصوله، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية، بحضور حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، وقيادة القوات المسلحة بالفرقة الرابعة مشاة، إلى جانب ممثلي الشرطة والمخابرات والنيابة العامّـة والإدارة القانونية. واستمع خلال الاجتماع إلى تقارير مُفصّلة حول الأوضاع الأمنية والعسكرية، والتحديات الراهنة، والترتيبات الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم.

كما وقف الفريق أول مفضل، على استعدادات الإقليم لإنفاذ برامجه التنفيذية والتنموية الهادفة إلى خدمة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن جهود عودة اللاجئين السودانيين من دولة جنوب السودان، ومجمل المهددات الأمنية على الحدود الشرقية.

وتأتي زيارة مُفضّل إلى إقليم النيل الأزرق ضمن جولاته الميدانية التي شملت عدداً من الولايات، من بينها الخرطوم وشمال كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة، وكان في استقباله لدى وصوله حاكم الإقليم وأعضاء حكومته.

وأثنى حاكم إقليم النيل الأزرق على الزيارة، ووصفها بالمهمة من حيث التوقيت والترتيب، مؤكداً دورها في دعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

وقد وجدت جولات المدير العام لجهاز المخابرات العامة، ترحيباً واسعاً لارتباطها المباشر بتعزيز الأمن، وتفقُّد الأوضاع ميدانياً، ودعم الاستقرار المجتمعي.