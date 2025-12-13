الشعب السوداني قال كلمته: (جيشٌ واحد شعبٌ واحد)

تقرير إخباري – فريق (السوداني)

شهدت مدن وولايات سودانية متعددة، اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، مَسِيرات ووقفات شعبية حاشدة تحت شعار (جيش واحد شعب واحد)، تعبيراً عن التضامن مع القوات المسلحة السودانية في مواجهتها لتمرد مليشيا الدعم السريع وحرب العدوان على السودان. جاءت هذه الفعاليات في إطار “اليوم الوطني للاصطفاف خلف القوات المسلحة”، الذي دعت إليه لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية في مختلف الولايات.

هذه الفعاليات تعكس تلاحماً شعبياً واسعاً خلف القوات المسلحة، في وقت يواجه فيه السودان تحديات أمنية وسياسية معقدة وأزمة وجودية فارقة للدولة السودانية، في ظل تواطؤ دولي واسع.

ورصد مراسلو صحيفة (السوداني)، خروج جموع غفيرة من مختلف فئات الشعب السوداني في مدن مثل بورتسودان، كسلا، دنقلا، القضارف، سنار، مدني، الخرطوم، الأبيض، سنكات ووادي حلفا، حاملين الأعلام السودانية ولافتات تندد بالتدخل الخارجي. كما طالب المشاركون بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، وإنهاء أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.

في بورتسودان، ألقى قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية الفريق محجوب بشرى، كلمة أمام المتظاهرين، دعا فيها إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، مشيراً إلى تحول الحرب من تمرد إلى غزو خارجي، وقال: “سنحافظ على كل شبر من أرض السودان”.

أما حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، فقد ألقى كلمة شدد فيها على ضرورة إنهاء الحرب الظالمة من خلال خطوات محددة، منها رفع يد الإمارات تماماً عن السودان، طرد عناصر الدعم السريع من المناطق السكنية والمرافق العامة، إطلاق سراح المُختطفين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية. ووصف الشعب السوداني بأنه في صدارة العالم الثالث في تعريف الديمقراطية وإدارة التنوع.

في كسلا، خرجت مَسِيرات هادرة تأييداً للقوات المسلحة، وأدان المتظاهرون تدخل الإمارات، كما حيا والي الولاية اللواء الصادق محمد الأزرق، تضحيات الجيش.

وفي الولاية الشمالية، أكد والي الولاية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد أن المَسِيرات تعبر عن دعم مستمر للجيش حتى تطهير البلاد من دنس التمرد.

كذلك، شهدت القضارف، سنار، الجزيرة، شمال كردفان وسنكات مشاركة واسعة من مختلف القطاعات المجتمعية، بما في ذلك الشباب، النساء، والإدارات الأهلية. وأكد المتحدثون في هذه الولايات على شعار (شعب واحد جيش واحد)، وجدّدوا التفويض الشعبي للقوات المسلحة.

حتى مؤسسات الدولة انضمت إلى الاصطفاف، حيث نظمت وزارة الصحة الاتحادية، احتفالاً رسمياً أعرب فيه العاملون عن دعمهم الكامل للجيش، مشيرين إلى دور “الجيش الأبيض” جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة.

تأتي هذه المَسِيرات في ظل استمرار الصراع المسلح بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع والدول التي تدعمه في حرب العدوان، التي أدت إلى أزمة إنسانية واسعة، مع اتهامات متبادلة بانتهاكات، ودعوات دولية لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية.