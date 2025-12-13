محلية الخرطوم تواصل نقل رفات معركة الكرامة للأسبوع الثاني على التوالي

الخرطوم – السوداني

واصلت محلية الخرطوم، اليوم، حملة نبش ونقل رفات معركة الكرامة بقطاع الخرطوم وسط، بحضور لجنة نقل رفات معركة الكرامة بولاية الخرطوم، ولجنة محلية الخرطوم، وذوي المتوفين خلال الحرب، الذين ووري جثامينهم بشكل اضطراري داخل الميادين والساحات والمدارس والطرق.

ووقف مدير قطاع الخرطوم وسط بالمحلية، محمد علي فضل، على نقل الرفات من ميدان حي المايقوما بالسجانة إلى المقبرة النهائية بمقابر فاروق، التي اعتمدتها المحلية لدفن جميع شهداء معركة الكرامة بالخرطوم.

يُـذكر أنّ محلية الخرطوم شرعت في نقل وإعادة دفن رفات معركة الكرامة مؤخراً، بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالولاية، حيث تستهدف الحملة جميع المتوفين الذين دُفِنوا بشكل اضطراري داخل المخططات السكنية والتجارية والطرق الرئيسية، باستهداف 15 وحدة إدارية بالمحلية.