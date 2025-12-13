المليشيا تتحدّى الأمم المتحدة وتقصف مقرها في كادُقلي

بورتسودان ـ السوداني

دانت حكومة السودان بأشد العبارات، الهجوم الجوي الذي نفذته مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة باستخدام طائرة مُسيّرة واستهدف مقرّ الأمم المتحدة بمدينة كادُقلي في خرقٍ جسيمٍ للحماية المقرّرة للمنشآت الأممية وانتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت فى بيان لها اليوم، إنّ استهداف منشأة أممية محمية يمثل تصعيدًا خطيرًا وسلوكًا إجراميًا يرقى إلى عملٍ إرهابي منظم، ويكشف عن استخفاف مُتعمِّد بالقانون الدولي وتهديد مباشر لعمل البعثات الإنسانية والدولية.

وحمّلت حكومة السودان، مليشيا الدعم السريع الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات رادعة تكفل حماية المنشآت الأممية والعاملين في المجال الإنساني ومُحاسبة الجُناة وفق القانون الدولي.