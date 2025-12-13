مستشفى البلك بالخرطوم يستقبل (6) آلاف طفل ويجري (628) تشخيصاً خلال فترة الحرب

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن استقبال مركز النمو والتطور بمستشفى البلك للأطفال لأكثر من (6) آلاف طفل منذ إعادة تشغيله خلال فترة الحرب، إلى جانب إجراء (628) تشخيصاً جديداً لحالات مختلفة، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمته مستشفى البلك للأطفال بدعم من شركة سوداني اليوم.

وأكد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة د. أحمد البشير فضل الله، التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لمركز النمو والتطور حتى يصبح مركزاً مرجعياً يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية المتكاملة للأطفال، مشيراً إلى أن كوادر القطاع الصحي قادرة على تجاوز التحديات وتحويل الإعاقة إلى دافع للعطاء والعمل.

وأوضح أن مستشفى البلك أسهمت عبر خدماتها النوعية في خفض معدلات وفيات الأطفال وبث الأمل وسط الأسر، مبيناً أن السعة السريرية بالمستشفى ارتفعت بعد الحرب من (25) سريراً إلى (261) سريراً، كما زادت التخصصات من (3) إلى (20) تخصصاً.

من جانبها، أوضحت المدير العام لمستشفى البلك للأطفال، د. مها حسين محمد، أن الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال يسهم بصورة كبيرة في تحسين فرص العلاج والتعافي، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي وسط الأمهات.

وأشارت إلى أن أمهات الأطفال واصلن إحضار أبنائهن لتلقي العلاج بمركز النمو والتطور رغم ظروف الحرب، في ظل فقدان المراكز المتخصصة بولاية الخرطوم، مجددة التزام المستشفى بتوفير حقوق الأطفال في التشخيص والعلاج.

وفي السياق ذاته، أوضحت د. أمل محمد عبدي، رئيس قسم النمو والتطور بمستشفى البلك، أن المركز أصبح قبلة للأطفال ذوي الإعاقة بعد توقف المراكز المتخصصة الأخرى، مبينة أن عدد المترددين ارتفع من (9) أطفال عند افتتاحه في 20 أكتوبر 2023 إلى أكثر من (6) آلاف طفل حالياً.

وأضافت أن المركز يقدم خدمات متكاملة تشمل التخطيط الدماغي، العلاج الطبيعي، التخاطب، العلاج الوظيفي والحركي، ويعمل يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.