مناوي: قوى الشر فرضت على السودانيين معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل

الخرطوم: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن قوى الشر فرضت على الشعب السوداني معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وكان المواطنون هم المدافعون عن كرامتهم، وأرضهم، وتاريخهم، بكل شجاعة وعزيمة.

وقال في كلمة مساء اليوم السبت: “أيها الشعب السوداني العظيم، أنتم اليوم في صدارة العالم الثالث في تعريف الديمقراطية وإدارة التعدد والتنوع، وفي معركة إنسانية كبيرة عكست كل القيم الإنسانية. لقد أصبحتم أساتذة في مجالكم، قادة في شتى الميادين، من أطباء إلى تجار، من مفكرين إلى كتاب، وأبناء شعبكم من صنعوا أمجاد الأمم”.

وتابع: “اليوم من أجل إنهاء هذه الحرب الظالمة التي فُرضت علينا، يجب أن نلتزم بإعادة زمام الأمور إلى أهل السودان، عبر رفع يد الإمارات تمامًا، وإنهاء تواجدها في أرضنا، أجوائنا، وبحرنا، وطرد عناصر الدعم السريع من المناطق السكنية، المدارس، المستشفيات، والمرافق العامة، وإخلاء الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدن والأسواق ورياض الأطفال، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وإعادة تسليم المعابر الدولية والحدود والمطارات إلى السلطة الشرعية، لمنع أي خرق أو انتهاك لسيادة السودان.

وطالب مناوي بإطلاق سراح جميع المختطفين، وإعادة فتح سجون الدعم السريع أمام الصليب الأحمر الدولي، لضمان حقوق المعتقلين، وفض الارتباط بكل المرتزقة الذين جلبتهم دول العالم، سواء من الخارج أو من الداخل، وجمع المقاتلين السودانيين في أماكن محددة من أجل ترتيب إجراءات الهدنة وتوفير الفرصة للسلام ومحاسبة كل من ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، وفي مقدمتهم قادة الدعم السريع (تأسيس)، وكل من كان لهم يد في تدمير السودان.

وأضاف مناوي “إنه بهذه الخطوات تتم إعادة بناء الدولة على أسس متينة، وفتح الباب للحوار مع كل من كانت لهم مصالح مشتركة مع السودان، في بيئة من الاحترام المتبادل، حيث لا مجال لاستغلال إرادتنا”.