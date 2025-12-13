مقتل (6) من قوات حفظ السلام البنغلاديشية في هجوم على قاعدة أممية بكادُقلي بمُسيّرة تتبع للمليشيا

الخرطوم – السوداني

أعلن جيش بنغلاديش، اليوم السبت، مقتل 6 من جنوده وإصابة 8 آخرين، إثر هجوم وُصف بالإرهابي، على جنود يتبعون لقاعدة للأمم المتحدة المشاركين في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها.

وأوضح الجيش البنغلاديشي في بيان رسمي أن “الوضع في المنطقة لا يزال غير مستقر، والاشتباكات مع الإرهابيين مستمرة”. وأكد البيان أن السلطات تبذل قصارى جهدها لتوفير العلاج الطبي وعمليات الإنقاذ للمصابين.

وتُعد بنغلاديش واحدة من أكبر الدول المساهمة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تنتشر قواتها منذ سنوات طويلة في أبيي كجزء من القوة الأممية المؤقتة لأبيي (UNISFA)، التي أُنشئت عام 2011 لحماية المدنيين في المنطقة الغنية بالنفط والمتنازع عليها.

من جانبها، اتهمت القوات المسلحة السودانية مليشيا الدعم السريع بشن الهجوم باستخدام طائرة مُسيرة استهدفت مقر بعثة الأمم المتحدة وكتيبة بنغلاديش في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، مما أسفر عن حرق مخزن تابع للبعثة ومقتل 6 أفراد وإصابة 7 آخرين. ووصفت القوات المسلحة الهجوم بالاعتداء الغادر والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة التزامها بحماية المنشآت الأممية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته.