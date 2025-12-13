وزارة الصحة بولاية الخرطوم تكرم الصحفي عثمان الجندي لجهوده الإنسانية والصحفية المتميزة

الخرطوم – السوداني

في إطار برنامج التميز المؤسسي للإدارات، اختارت إدارة الجودة والتطوير الإداري بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الصحفي عثمان الجندي كـ”صحفي متميز” للعام 2025م، تقديراً لمجهوداته الخدمية البارزة في دعم المتضررين من الحرب، وتميزه في العمل الصحفي.

تم تكريم الجندي خلال احتفال رسمي أقيم بحضور وزير الصحة الاتحادي الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ الطيب سعد الدين، والدكتورة هاجر إدريس مدير إدارة الجودة والتطوير الإداري بوزارة الصحة ولاية الخرطوم.

يُعد الجندي مؤسس مشروع “تكية فكة ريق” الإنساني، الذي اساَهم في إدخال السرور إلى قلوب المتضررين من الحرب من خلال توفير وجبات غذائية يومية لـ302 أسرة، بالإضافة إلى نشاطه المتواصل في العمل الطوعي والإنساني على مدى عقد كامل من الزمان.

رئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) يعربون عن فخرهم بهذا التكريم الذي جاء مستحقاً للزميل عثمان الجندي، متمنين له مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرته العملية والطوعية، خدمةً للبلاد والعباد.