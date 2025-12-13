البحر الأحمر يشهد تحولاً كبيراً: شراكة سعودية إريترية مستقبلية تركز على توسيع الموانئ ودفع عجلة التجارة تعتمد على التكامل والتكاملية

أسمرا – السوداني

عاد الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له إلى أسمرا بعد ظهر اليوم، مختتمين زيارة عمل مثمرة إلى المملكة العربية السعودية استمرت من 9 إلى 13 ديسمبر، بدعوة من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس أفورقي والوفد المرافق برئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) المهندس سليمان بن خالد المزروع، وكذلك بالمدير التنفيذي ورئيس الإدارة العامة لميناء جدة الإسلامي.

قدم الجانب السعودي عرضاً تفصيلياً للرئيس الإريتري ووفده حول المبادئ التشغيلية للموانئ، ونطاق العمليات، والتقنيات المتقدمة، والكوادر البشرية المستخدمة، بالإضافة إلى معايير السلامة وجودة الخدمات. كما أعرب مسؤولو الهيئة عن استعداد المملكة لتعزيز التعاون مع إريتريا في قطاع الموانئ، مشددين على أهمية الزيارة الرئاسية لمنشآتهم.

من جانبه، أكد الرئيس إسياس أفورقي على أهمية تنمية التعاون والتكامل بين موانئ البحر الأحمر المختلفة، بهدف تقديم خدمات فعالة للسوق العالمية. وشدد على أن هذا الإطار يجب أن يعتمد على التكامل والتكاملية بدلاً من المنافسة الضيقة، مع التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية، نقل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات. كما دعا الرئيس إلى وضع خارطة طريق ملموسة وواسعة النطاق للتعاون في هذا القطاع، من خلال التواصل والتشاور المستمر.

تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في مجال الموانئ واللوجستيات على طول البحر الأحمر.