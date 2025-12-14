البرهان يتسلّم رسالة من سلفاكير واجتماعات فنية لحل ملف النفط

متابعات ـ السوداني

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي ـ قائد الجيش السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واستقبل البرهان اليوم، وفداً رفيع المستوى من جوبا برئاسة توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد، في تصريح صحفي إنّ اللقاء تناول الوشائج التي تربط بين شعبي البلدين. مبيناً أن رئيس المجلس السيادي وجه كافة أجهزة الدولة على المستويات الوزارية والفنية للانخراط مع نظرائهم في دولة جنوب السودان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال القطاعات الحيوية المتمثلة في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والاقتصاد، بجانب العلاقات السياسية بين البلدين.

وأوضح وزير خارجية دولة جنوب السودان ماندي سيمايا، أن رسالة الرئيس سلفا كير إلى الرئيس البرهان تأتي في إطار العلاقات الأخوية، مبيناً أن اللقاء تطرق لعدد من الموضوعات وقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، وأضاف أن اللقاء تناول أيضاَ قضايا صناعة النفط والتجارة والاستثمار.

وقال إنّ السودان وجنوب السودان اتفقا على ضرورة انخراط وفود البلدين في اجتماعات ثنائية وفنية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق كل من الخرطوم وجوبا بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع على حقل هجليج بولاية غرب كردفان، لإعادة تفعيل اتفاق سابق لتأمين الحقول والمنشآت النفطية.