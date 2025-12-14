1150 سودانياً ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية من مصر

الخرطوم: السوداني

وصل إلى محطة السد العالي بأسوان فجر اليوم 1150 مواطناً سودانياً ضمن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين من مصر في مرحلته الثانية على متن قطار العودة الطوعية رقم 39.

وفور وصولهم أقلتهم البصات السفرية إلى وادي حلفا لمواصلة الرحلة إلى وجهتها بكل من الميناء البري الخرطوم والميناء البري عطبرة.

وستتواصل الرحلات تباعاً خلال الأسابيع القادمة حتى إكمال تفويج كل المواطنين المسجلين في قوائم العودة.

يُذكر أن المشروع الذي تموله وتنفذه منظومة الصناعات الدفاعية السودانية قد انطلق في شهر أبريل الماضي في مرحلته الأولى بالبصات السفرية من القاهرة، فيما انطلقت مرحلته الثانية بالقطارات من محطة رمسيس وبلغ عدد الذين تم تفويجهم ما يزيد على المائة وستين ألف مواطن، شملت شرائح مختلفة ضمت أسر منسوبي القوات النظامية ومنسوبي المؤسسات الحكومية والمعلمين، فيما شكّل المواطنون العائدون لمدنهم ومناطقهم بولايات السودان المختلفة أكثر من 70% من العائدين.