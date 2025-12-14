شبكة أطباء السودان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم كادر طبي جراء قصف مُسيّرات الدعم السريع على الدلنج

الخرطوم: السوداني

قتل 9 أشخاص وأُصيب 17 آخرون، بينهم كادر طبي جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع على مستشفى الدلنج العسكري وعدد من المواقع المدنية اليوم، من بينها منطقتا الكرول والسماسم جنوب الدلنج، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرِّم استهداف المرافق الصحية والمدنيين.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج للمؤسسات الصحية والعاملين فيها، وتحمِّل قيادة الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتداعياتها الإنسانية والصحية الخطيرة.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين والمرافق الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ورفع الحصار عن ولاية جنوب كردفان، كما تُطالب الشبكة بممارسة مزيد من الضغط على قيادات الدعم السريع المسؤولين عن هذه الانتهاكات المتعمدة.