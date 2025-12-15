الفريق أول مفضل من سنار: المخابرات ستظل سنداً قوياً للقوات المسلحة

سنار – السوداني

أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مجدداً، مواصلة الجهاز أداء دوره المحوري في استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وقال الفريق أول مفضل، خلال لقائه اليوم أعضاء لجنة أمن ولاية سنار بحضور والي الولاية اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، إن جهاز المخابرات العامة سيظل سنداً قوياً للقوات المسلحة في معركة الكرامة، إلى جانب اضطلاعه بمهامه الوطنية الأخرى.

ودعا مدير جهاز المخابرات العامة حكومة ولاية سنار إلى التخطيط لإنشاء مشروعات اقتصادية واستثمارية كبرى تستوعب الإمكانيات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها الولاية، وتسهم في تعزيز الاستقرار وعودة المواطنين، لا سيما في المجال الزراعي والإنتاج البستاني بصورة خاصة.

من جانبه، ثمّن والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد الدور المتعاظم لجهاز المخابرات العامة في بسط الأمن والاستقرار بالولاية، وإسهاماته في إنجاح الموسم الزراعي.

وكان الفريق أول مفضل قد وصل إلى ولاية سنار ضمن سلسلة زيارات ميدانية لعدد من الولايات، للوقوف على الأوضاع الأمنية ومعالجة القضايا المتعلقة باستقرار المواطنين، حيث كان في استقباله والي الولاية وأعضاء حكومته وأعضاء اللجنة الأمنية.

وانخرط مدير جهاز المخابرات العامة فور وصوله في اجتماع مطول مع لجنة أمن الولاية بحضور والي الولاية وعضوية قيادات القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة، والنيابة العامة والإدارة القانونية. حيث استعرض الاجتماع بالتفصيل قضايا الولاية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وهموم المواطنين.

ويُذكر أن الفريق أول مفضل كان قد زار ولايات الخرطوم، والنيل الأبيض، وشمال كردفان، والجزيرة، وإقليم النيل الأزرق، ووقف خلالها على سير العملية الأمنية، وتفقد أوضاع الأجهزة الأمنية، واطمأن على مجمل الأوضاع الأمنية في تلك الولايات.