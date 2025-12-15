البرهان يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان

بورتسودان – السوداني

يتوجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت مصادر مطلعة لـ(السوداني) أن الزيارة ستشهد مباحثات ثنائية بين البرهان وولي العهد السعودي، تركز على آخر مستجدات الوضع في السودان، بالإضافة إلى تفاصيل المبادرة التي طرحها الأمير محمد بن سلمان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى ضرورة إنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عامين ونصف.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود الإقليمية والدولية المتسارعة لإحياء مسارات السلام، خاصة بعد إعلان الرئيس ترامب استعداده للتدخل شخصياً في الأزمة السودانية بناءً على طلب مباشر من ولي العهد السعودي، بهدف وقف النزاع وتحقيق الاستقرار.

وتُعد المملكة العربية السعودية حليفاً استراتيجياً رئيسياً للسودان، وأكدت في مناسبات متعددة وقوفها الثابت إلى جانب وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انفصال أو إنشاء حكومات موازية، مع دعمها الكامل للشرعية في البلاد.

من المتوقع أن تشمل المباحثات أيضاً تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية، في ظل التحديات التي يواجهها السودان جراء الحرب المستمرة.