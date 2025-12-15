انسجام عالمي في السعودية: أسبوع السودان ينبض بالتراث في قلب الرياض عاصمة التآخي والمحبة

الرياض – السوداني

في تحول ساحر لحديقة السويدي، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض 2025، انطلقت يوم أمس فعاليات أسبوع الثقافة السودانية ضمن النسخة الثانية من مبادرة (انسجام عالمي)، التي تنظمها وزارة الإعلام السعودية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، امتداداً لرؤية المملكة 2030 في تعزيز التنوع الثقافي والتواصل بين الشعوب.

تأتي هذه الفعالية كمهرجان إبداعي مشرق لسلسلة أسابيع ثقافية استعرضت 14 ثقافة عالمية متنوعة، بعد أسابيع مخصصة لدول مثل إثيوبيا وأوغندا وغيرها، لتحول الحديقة إلى منصة نابضة بالحياة تجمع تحت سقف واحد تراثاً غنياً من الثقافة والفنون والتراث والعادات والمأكولات من مختلف دول العالم، دون الحاجة إلى مغادرة العاصمة السعودية.

شهد اليوم الأول حضوراً سودانياً متوهجاً، حيث برزت عروض فرقة الأكروبات المذهلة، وأداء الفنانة هاجر سنار والفنان أبو القاسم ود دوبا، إلى جانب نجوم منصات التواصل الاجتماعي، الذين قدموا صورة حية عن المشهد الإبداعي السوداني المعتمد على السلم الخماسي الفريد، الذي يُعد لغة تواصل عالمية تتجاوز الحواجز اللغوية

امتدت التجربة الثقافية إلى جوانب متعددة، ففي ركن المأكولات الشعبية، جذب الزوار نكهات المطبخ السوداني الأصيلة. كما شهد البازار عرضاً للحرف اليدوية والزي القومي السوداني، وركناً خاصاً بالأطفال، وآخر للطيور الزينة والجوارح النادرة. وأضاف كرنفال الأفراح والمناسبات لمسة بهيجة تعكس طقوس السودان الاجتماعية.

أبدى الزوار من جنسيات متعددة إعجابهم الشديد، خاصة بالمأكولات والموسيقى السودانية، مؤكدين أن الثقافة جسر يربط الشعوب. تستمر الفعاليات يومياً من الخامسة مساءً حتى العاشرة والنصف، حتى 20 ديسمبر، في حديقة السويدي.

تجسد (انسجام عالمي) رؤية المملكة في دعم المجتمعات المقيمة وإبراز إسهاماتها، مما يقوي النسيج الاجتماعي ويثري التجربة الإنسانية في موسم الرياض.