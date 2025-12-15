وزارة الموارد البشرية تباشر عملها من الخرطوم

الخرطوم: السوداني

باشرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، اليوم، أعمالها من العاصمة الخرطوم، لتكون من أوائل الوزارات التي نفذت قرار العودة.

وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن عودة الوزارة إلى الخرطوم تمثل تأكيداً لاستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأوضح الوزير في تصريح نشره على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك)، أن الوزارة ستواصل جهودها لخدمة إنسان السودان بروح المسؤولية والأمل، والمضي قُدُماً في تنفيذ برامجها وخططها بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.