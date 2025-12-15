والي الخرطوم يقف على إعادة تأهيل مستشفيات الشعب والذرة وابن سيناء

الخرطوم: السوداني

وقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم، على سير العمل في صيانة وإعادة تأهيل مستشفيات الشعب والذرة وإبراهيم مالك.

وأثنى الوالي على الجهود الكبيرة المبذولة لاستكمال أعمال الصيانة وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية، إضافةً إلى أعمال الكهرباء والبنية التحتية اللازمة تمهيدًا لاستئناف العمل واستقبال المرضى اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

وشدّد الوالي على أهمية الإسراع في إكمال النواقص، مؤكداً أنّ هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية متخصصة ونادرة كانت تقدم خدمات للمرضى من كافة ولايات البلاد توقفت بسبب التدمير الممنهج من قوات الدعم السريع الإرهابية ضمن خطتها لإذلال الشعب السوداني، مؤكداً قدرت الشعب السوداني في استعادة الخدمات وإعمار ما دمرتة الحرب.

من جانبه، أعلن المدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، دخول عدد من المستشفيات الكبرى جزئياً إلى الخدمة مطلع العام المقبل منها مستشفى الشعب المتخصص في أمراض الصدر والقلب ومستشفى الأطفال بأم درمان ومستشفى أحمد قاسم للقلب بمحلية بحري.

وأوضح الدكتور الأمين أنّ وزارته تسعى جاهدةً لتنفيذ توجيهات والي الخرطوم باستئناف العمل في مستشفى ابن سينا المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي والكُلى، مشيراً إلى اكتمال الإجراءات الفنية والإدارية في مستشفى الخرطوم للأورام – الذرة لمباشرة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى قريباً.