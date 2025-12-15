رئيس الوزراء يلتقي وفد حكومة جنوب السودان ويتلقى دعوة لزيارة جوبا

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، متانة العلاقات التي تربط بين السودان ودولة جنوب السودان، وحرصه على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم، وفد دولة جنوب السودان بقيادة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك ووزير خارجية دولة جنوب السودان والمرافقين له، وذلك بحضور وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد وسفير السودان بدولة جنوب السودان السفير عصام كرار.

وتناول اللقاء، مسار العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل الدفع بها إلى آفاق أرحب، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تفعيل عمل جميع اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، بما يعزز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان في كافة المجالات.

من جانبه، أكد وفد جنوب السودان العلاقات الأخوية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى المصير المشترك الذي يجمع بين شعبي السودان وجنوب السودان.

ونقل مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، دعوة رئيس جمهوية جنوب السودان سلفا كير ميارديت لرئيس الوزراء د. كامل إدريس لزيارة جوبا في أقرب فرصة ممكنة.