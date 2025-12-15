النائب العام يلتقي المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات

الخرطوم: السوداني

التقى مساعد أول النائب العام، مولانا كمال محجوب أحمد سعيد، النائب العام بالإنابة ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني (المناوب)، يرافقه عددٌ من أعضاء اللجنة، صباح اليوم، بريم السالم، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، وذلك بحضور د. سلمى إسحاق الخليفة، وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وناقش اللقاء، عدداً من الملفات القانونية والعدلية المتعلقة بحماية النساء والفتيات، وعلى رأسها آليات المساءلة وضمانات عدم الإفلات من العقاب.

واستعرض النائب العام بالإنابة، دور النيابة العامة واللجنة الوطنية في حماية النساء والفتيات من الاعتداءات التي وقعت بحقهن جرّاء الحرب الدائرة في البلاد، وجهود مكافحة الجرائم ذات الصلة، والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها النيابة العامة لتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف.

وقدّم عرضاً لحجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات، مدعّماً بإحصاءات رقمية للدعاوى الجنائية المُقيّدة في هذا الشأن، والإجراءات المتخذة لضمان حقوق المشتبه بهن في الدعاوى المقيدة في مواجهتهن، وفقاً لأحكام القانون.

من جانبها، أعربت المقرر الخاص، عن شكرها للنيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية على حفاوة الاستقبال والتعاون المستمر، مثمّنة الجهود المبذولة في مجال حماية النساء والفتيات، مؤكدةً استعداد مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني للنيابة العامة بما يعزز قدرتها على القيام بدورها بفعالية.

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز سُبُل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.