البرهان يختتم زيارة ناجحة إلى السعودية.. ومجلس تعاون استراتيجي ترعاه القيادتان في السودان والسعودية

الرياض – السوداني

اختتم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الاثنين، زيارة رسمية ناجحة إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض.

وبحسب وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان، فقد بحث الزعيمان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها ورفعها إلى آفاق أرحب من خلال شراكة استراتيجية مستدامة، عبر إنشاء مجلس تعاون استراتيجي ترعاه القيادتان في السودان والمملكة.

وأعرب البرهان عن شكر السودان وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد السعودي وحكومته لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. كما أثنى على رؤية الأمير محمد بن سلمان الشاملة لبسط السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية بين الشعوب.

وفي السياق ذاته، أبدى البرهان تقديره الكامل لعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانخراط في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان، بمشاركة المملكة العربية السعودية. وأكد حرص السودان على العمل مع الرئيس ترامب ووزير خارجيته ومبعوثه الخاص للسلام في السودان، من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.

تأتي هذه الزيارة في ظل حراك دبلوماسي متزايد تقوده المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لإحياء مسارات السلام في السودان، بعد أكثر من عامين ونصف على اندلاع حرب العدوان على السودان.