مستشار ترامب يصل إلى الرياض

الرياض – السوداني

وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس.

وتتزامن زيارة بولس مع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأجرى بولس مباحثات مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، تركزت حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والمساعي المبذولة تجاهها لإحلال السلام، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأنهى البرهان زيارته إلى الرياض اليوم، حيث أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب خلالها عن تقديره الكامل لعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانخراط في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب في البلاد، بمشاركة المملكة العربية السعودية.