مستشفى السلام أم الطيور.. 390 عملية استئصال أورام من الكبد والبنكرياس

الدامر: عصام الحكيم

نجح المركز التخصصي لجراحة الكبد والبنكرياس بمستشفى السلام الجامعي بأم الطيور في إجراء أكثر من ثلاثمائة وتسعين عملية نوعية لإزالة واستئصال أورام في الكبد والبنكرياس.

وقال المدير العام للمستشفى دكتور وليد الحاج اختصاصي جراحة المناظير والكبد والجهاز الهضمي إنّ المركز استقبل ما لا يقل عن 900 مريض من مختلف ولايات السودان خُضع أربعون بالمائة منهم لجراحات دقيقة ومعقدة لم يسبق إجراؤها في الولاية من قبل.

وكشف الحاج أن العمليات التي أُجريت بالمركز حققت معدل نجاح قياسية وفق المعايير العلمية والمهنية العالمية المرتبطة بنسبة المضاعفات ومدة الإقامة والتنويم بالمستشفى ما بعد الجراحة، مرجعاً النجاح والتميز الذي حققه مستشفى السلام في توطين هذه الخدمة باعتماد سياسة اللا مركزية في الجراحات التخصصية الدقيقة عبر الدعم السياسي والمالي والفني واللوجستي الكبير الذي تلقاه المركز تحديداً من وزارة الصحة الاتحادية والمركز القومي للأورام وحكومة ولاية نهر النيل وجامعة وادي النيل ورابطة أبناء أم الطيور القومية.

إلى ذلك، أقر المدير العام لمستشفى أم الطيور الجامعي دكتور وليد الحاج اختصاصي جراحة المناظير والجهاز الهضمي، أقر بما اعتبره تحديات حقيقية تنتظر الولاية في كيفية استمرار وتطوير توطين مثل هذه الخدمات الطبية الجراحية النوعية التخصصية من خلال استمرار الدعم والاهتمام واستبقاء وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال جراحة الجهاز الهضمي وتأسيس وتهيئة المركز التخصصي لجراحة الكبد والبنكرياس بمستشفى السلام الجامعي الذي تم اعتماده رسمياً من وزارتي الصحة الولائية والاتحادية.