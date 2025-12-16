توجيه بصرف أجور العاملين بالدولة قبل 29 ديسمبر

الخرطوم: السوداني

وجه ديوان الحسابات القومية بوزارة المالية بصرف أجور جميع العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري في أو قبل يوم 29 ديسمبر 2025م وفقاً لهيكل الأجور الموحد الصادر في فبراير 2022م.

ووجّه المنشور كافة وحدات الحكومة الاتحادية بتوريد الأرصدة المتبقية بالخزينة لحساب وزارة المالية ببنك السودان في ذات الوقت المذكور.

كما وجّه جميع الهيئات العامة والشركات الحكومية بتوريد أرصدتها لحساباتها ببنك السودان وتسليم كشف منها للديوان، بجانب التزامها بسداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية في أو قبل يوم 29 ديسمبر الجاري، على أن يوافي بنك السودان وزارة المالية بكشف أوامر الدفع التي وصلته ولم تنفذ بنهاية يوم 31 ديسمبر.