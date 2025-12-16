السودان يتصدّر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث

الخرطوم: السوداني

تصدَّر السودان، مجدداً، قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية، الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية، وهي المرة الثالثة على التوالي، التي يتصدّر فيها السودان القائمة، التي نُشرت اليوم الثلاثاء. وتُسلِّط القائمة الضوء على الدول العشرين الأكثر عرضةً لحالات طوارئ إنسانية جديدة، أو تفاقم أخرى جارية.

وقال ديفيد ميليباند، الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، في بيان: «ما تشهده اللجنة على أرض الواقع ليس حادثاً مأساوياً، فالعالم لا يكتفي بالتقاعس عن الاستجابة للأزمة، بل إن الأفعال والأقوال تسهم في تفاقمها وإطالة أمدها»، مضيفاً أن «حجم الأزمة في السودان، التي تصدّرت قائمة المراقبة، للعام الثالث على التوالي، والتي أصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق، دليلٌ على هذا الخلل».

وجاءت الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي خلف السودان على قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، إنه على الرغم من أن هذه الدول لا تضم ​​سوى 12 في المائة من سكان العالم، فإنها تمثل 89 في المائة من المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تستضيف هذه الدول أكثر من نصف مَن يعانون الفقر المُدقع في العالم بحلول عام 2029.