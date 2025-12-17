جمال الوالي ينعي الفنان عبد القادر سالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

المرحوم الدكتور/ عبد القادر سالم

الفنان المرهف والمثقف العميق، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضيًّا، يوم أمس في السودان، بعد صراع مع المرض.

كان الراحل أحد أعمدة الإبداع والفن السوداني الأصيل والتميز والود، وسفيراً رفيعاً للتراث والثقافة السودانية، محبوباً من الجميع.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء والطلاب.

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نزله ووسّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)