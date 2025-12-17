اتفاقٌ على استئناف الإنتاج في حقل هجليج

متابعات ـ السوداني

أعلن وكيل وزارة البترول، تشول ثون، استئناف الإنتاج في حقلي هجليج وبمبو النفطيين بغرب كردفان.

وسيطرت مليشيا الدعم السريع فى ديسمبر الشهر الجاري على حقل هجليج، وقامت بتسليمه إلى حكومة جنوب السودان التي نشرت فيه قوات بعد اتفاق بينها والخرطوم.

وأوضح وكيل وزارة النفط “ثون” أن وفداً فنياً بقيادته، أجرى محادثات مع وزير البترول السوداني، وتم الاتفاق على عودة عمل حقل هجليج، وذلك عقب زيارة قام بها وفدٌ من جنوب السودان إلى بورتسودان بقيادة قلواك دوت مستشار، الرئيس سلفا كير.

وفي السياق، قال وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، في تصريحات له بمطار جوبا الدولي اليوم الأربعاء، إنّ مسؤولي النفط في البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتجارة والنفط، بما في ذلك استئناف الإنتاج في حقول النفط الرئيسية.

ويضم حقل هجليج “75” بئراً نفطية، ومحطة معالجة مركزية لـ130 ألف برميل من نفط جنوب السودان، الذي ينتج في حقول ولاية الوحدة، ويصدر بخطوط أنابيب حتى ميناء “بشائر” على البحر الأحمر شرقي السودان.

ويشكل عائد النفط نحو 90% من الإيرادات دولة جنوب السودان.