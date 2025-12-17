البرهان: عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات

الخرطوم: السوداني

وجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بضرورة تسهيل الإجراءات واستخراج كافة الأوراق الثبوتية للمواطنين، وقال “يجب ألا يُحرم أي مواطن سوداني من استخراج أوراقه الثبوتية حتى وإن كانت لديه بلاغات قانونية وهذه حقوق”.

وافتتح البرهان، اليوم، مركز “الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين” لاستخراج الأوراق الثبوتية، وذلك بحضور وزراء الداخلية، المالية والعدل، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

​وقدم رئيس مجلس السيادة التهنئة لكافة منسوبي قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، بمناسبة العيد الـ71 للشرطة السودانية، مشيداً بدورهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار.

وعبّر البرهان، عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومةً وشعباً، لدعمهم المستمر للسودان ومساهمتهم المقدرة في إنجاح هذا العمل الكبير.

وثمن البرهان مواقف الشعب السوداني وصموده وتضحياته الجسام، دعماً وإسناداً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، وهي تخوض معركة الكرامة والعزة لدحر الميليشيا الإرهابية المتمردة، والحفاظ على مكتسبات البلاد ووحدتها وسيادتها وأمنها.